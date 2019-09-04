В Мерлино под Смоленском отреставрируют мемориал погибшим солдатам

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-04T15:06:11+03:00

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С каждым годом состояние памятных мест и захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, вызывает все больше опасений, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Дело в том, что в крупных городах и населенных пунктах за ними осуществляется должный уход. В сельской местности, в маленьких деревнях или в местах, где постоянно шли ожесточенные бои захоронений очень много. Некоторые памятники и обелиски находятся в запущенном состоянии. В ряде случаев, памятные места не стоят на балансе и ответственность за их состояние никто официально не несет.

- Каждый из нас - потомков тех, кто отстоял свободу нашей страны и мирное небо - несет моральную ответственность, - говорит зампред Госдумы Сергей Неверов, который возглавляет фракцию «Единой России» в парламенте.

На территории героической Смоленщины много лет существует проект «Связь поколений», который объединяет в отряде «Доброхоты» добровольцев. Они ухаживают за захоронениями и памятными местами. Теперь поддержку «Доброхотам» (закупкой стройматериалов для ремонта и реконструкции) оказывает Фонд «СозИдаНие» и глава его попечительского совета Сергей Неверов.

В сентябре «Доброхоты» взялись за мемориал в деревне Мерлино Краснинского района. Он посвящен односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Красятся лавочки, косится трава, убирается мусор. Памятное место посетил Сергей Неверов. По словам председателя Краснинской районной Думы Игоря Тимошенкова, к 27 сентября территория мемориала должна быть полностью благоустроена. Именно это число принято считать днем освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

- Памятная стела, даже если обновить краску, находится в аварийном состоянии: появились пустоты и трещины, поэтому мы опасаемся, что к 75-летию Победы, несмотря на наши усилия, мы получим разрушенный памятник, - поделился с Неверовым Игорь Тимошенков. В ответ на это Сергей Иванович заявил, что считает необходимым провести капитальный ремонт стелы с очищением верхнего слоя, проведением армирования и нанесением нового покрытия.

ФОТО: smolensk.er.ru.

- В рамках фонда «СозИдаНия» будут выделены соответствующие средства, чтобы к 75-летию памятник был в надлежащем состоянии. Тем более, что сквер вокруг - общественное место, которое является местом для прогулок у жителей Мерлино, - сказал парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU