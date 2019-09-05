Движение на улице 25 Сентября в Смоленске перекроют на 2 месяца

СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-05T06:56:31+03:00

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Движение на улице 25 Сентября в Смоленске перекроют почти на 2 месяца. Ограничения вступили в силу 4 сентября, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

Сообщается, что ремонт дороги на участке от улицы Крупской до Румянцева пройдет до 31 октября. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее появилась информация о ремонте пешеходного моста через Рачевку. Также в скором времени начнется строительство дороги в микрорайон Новосельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU