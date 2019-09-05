Зампедседателя Госдумы отчитался о проделанной работе в Смоленской области

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-05T09:09:05+03:00

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Зампедседателя Госдумы Сергей Неверов отчитался о проделанной работе в Смоленской области за три года, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Спикер рассказал собравшимся, среди которых были представители муниципалитетов, об основных направлениях работы в регионе. Отдельно остановился на теме модернизации объектов ЖКХ- направление, которое определил приоритетным. Смоленщине впервые удалось получить миллиардные средства на реконструкцию водопроводных сетей и очистных сооружений.

Также Сергей Неверов сообщил о деятельности проектов Фонда «СозИдаНие», который создан по его инициативе. Фонд при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» реализует такие проекты как автопоезд «Здоровье Смоленщины», «Тепло в дом», оказывает адресную помощь социальным учреждениям и жителям области.

Продолжилась встреча в формате «вопрос-ответ». Смолян интересовали вопросы ветхого и аварийного жилья, заработной платы учителей, работы местных ЦРБ. Участники встречи отмечали важность прямого и открытого диалога с депутатом Госдумы.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Присутствующие выразили слова благодарности зампреду Госдумы за то, что уже было сделано в их муниципальных образованиях. Строительство очистных сооружений в Пригорском, Сметанино, ремонт Гнездовского ДК, спортивных залов в Каспле, Дивасах, установка детских площадок в районах- это только несколько примеров.

По словам Неверова, еще больше работ по ремонту и строительству социально значимых объектов запланировано в рамках национальных проектов на последующие годы. Для всех районов подготовлены письменные отчеты. В конце сентября отчет депутата будет распространен для всех жителей области.

Отмечается, что формат такого отчета депутата станет примером для всего депутатского корпуса региона.

ИСТОЧНИК KP.RU