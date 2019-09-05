СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-05T09:25:17+03:00

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Смоленский губернатор не доволен темпами газификации региона: Алексей Островский потребовал ускорить работы по подключению домов к голубому топливу, сообщает пресс-служба обладминистрации итоги рабочей встречи главы региона с начальником Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Денисом Волковым.

В настоящее время в регионе газифицировано около 70 процентов населенных пунктов, при этом два района у нас вообще не газифицировано.

- Ни меня, ни жителей области процент газификации региона, находящегося в ста с небольшим километрах от Москвы, в 21-м веке порадовать не может, - заявил губернатор.

Представитель Газпрома сообщил о разработанном пакете законодательных предложений, который позволит сделать строительство газовых сетей проще, быстрее и дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU