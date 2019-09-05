Смоленские налоговики приглашают на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-05T16:33:51+03:00

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В УФНС России по Смоленской области утвержден региональный план проведения Всероссийского Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба управления. Участие в нем примут все налоговые инспекции субъекта, а также 20 ТОРМов. Информационная акция стартует в 9 часов 25 октября 2019 года и продлится до 17 часов.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы также проведут в октябре семинары по вопросам исполнения налоговых уведомлений, использования онлайн-сервисов ФНС России. В ходе занятий речь также пойдет о системе оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

ИСТОЧНИК KP.RU