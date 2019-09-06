В «Лопатинском саду» Смоленска появится новый арт-объект
Фигуру плавающей ладьи разместят рядом с прудом у колеса обозрения
ФОТО: паблик "Смоленск" ВКонтакте.
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В «Лопатинском саду» Смоленска появится новый арт-объект, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Он представляет собой фигуру плавающей ладьи. Разместится новая достопримечательность рядом с прудом у колеса обозрения.
О материале, в котором выполнен объект, не сообщается. Но, вероятнее всего, это металл. Также сотрудники парка пока не сообщают будет ли подсвечиваться арт-объект, но иллюминация явно напрашивается.
ИСТОЧНИК KP.RU