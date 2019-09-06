СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-06T09:50:23+03:00

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Более 100 смолян заразились от клещей опасными болезными, сообщают сотрудники регионального Роспотребнадзора. В 93 случаев кровопийцы были переносчиками боррелиоза, в 9-ти - гранулоцитарного анаплазмоза.

- С начала года жертвами клещей стали 3002 человека, в том числе 812 детей. В настоящее время паразиты не снижают активность и продолжают присасываться к своим жертвам, - сообщили в ведомстве. За последнюю неделю клещи покусали 192 человека, в том числе 36 детей.

В ведомстве говорят, что в регионе продолжается акарицидная обработка, но ее явно недостаточно, поэтому перед походом в лес людям лучше самостоятельно подумать о собственной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU