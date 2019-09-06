СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-06T12:10:47+03:00

В час пик люди не могут уехать с остановок

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Смоляне пожаловались на переполненные автобусы и трамваи. Недовольство жителей опубликовал паблик «Подслушано Смоленск» Вконтакте.

Горожане отмечают, что в час пик люди не могут уехать на 25-м и 34-м маршрутах. Причем происходит это круглогодично, пишут подписчики паблика. Также поступили нарекания на работу транспорта МУТТП.

- Хотела жалобу написать в МУТТП, но у них на сайте не напишешь. Плохо! Трамваи ходят утром с большим промежутком, приходит трамвай, так в него влезть невозможно! Трамваи ходили, как часы, когда ремонт был на Гагарина. А теперь? Люди вышли с отпусков, дети в школу, студенты также пошли на учебу! А с общественным транспортом бардак, - написала смолянка с просьбой разобраться с работой муниципалов.

Ранее пассажиры сфотографировали огромную очередь на автобусной остановке в Смоленской области. Десятки людей выстраиваются друг за другом уже к семи утра.

ИСТОЧНИК KP.RU