2019-09-06T14:03:57+03:00
Происшествия

Смоленскими таможенниками выявлено более 1800 административных правонарушений

Среди конфиската – изделия из металла, строительные материалы, одежда и игрушки
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ФОТО: Смоленская таможня.ФОТО: Смоленская таможня.
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В рамках административного производства за восемь месяцев 2019 года подразделениями Смоленской таможни возбуждено 1880 дел об административных правонарушениях (АП), что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

- Данный показатель снижения числа дел об АП фактически в 1,5 раза говорит о том, что участники ВЭД стали более внимательны к заполнению статистических форм отчетности и стараются соблюдать все условия, - отметил и.о. начальника Смоленской таможни Алексей Демидов.

За данный период было вынесено 1619 постановлений о назначении наказаний. Наложено штрафных санкций на сумму свыше 519 млн рублей, конфисковано товаров и транспортных средств на сумму более 3 млн рублей. Среди конфиската – изделия из металла, строительные материалы, одежда и игрушки.

Кроме того, в ходе производства по делам об АП довзыскано таможенных платежей на сумму более 15 млн рублей.

По санкционной тематике таможней возбуждено 97 дел об АП. На нарушителей-перевозчиков наложено штрафных санкций на сумму более 7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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