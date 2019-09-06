СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-06T16:56:51+03:00

В городе стартовала крупная компания по высадке деревьев и кустарников

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В Смоленске озеленяют центральную часть столицы региона, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На улице Кирова высажено 50 молодых деревьев.

Ранее власти анонсировали крупную компанию по озеленению города. Планируется, что на улицах и в скверах появится 6000 кустарников и 550 деревьев.

Так, например, уже завершена посадка растений на улице Седова микрорайона Сортировка. Там появилось 30 новых деревьев. Также озвучивались планы по обновлению проспекта Гагарина. Кроме того, в парке «Соловьиная роща» высажена «Аллея добра». А в середине августа озвучивались планы по созданию питомника зеленых насаждений. Предположительно, территория под сады будет создана вдоль русла Днепра за деревней Ясенная в районе очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU