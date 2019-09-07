СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-07T08:53:36+03:00

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В Смоленской области началась прививочная кампания против гриппа, сообщает пресс-служба обладминистрации. Первая партия препарата «Совигрипп», в состав которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые ВОЗ на эпидсезон 2019-2020 годов, уже поступила в регион.

Сообщается, что получить защиту жители региона могут во всех государственных учреждениях области. Всего в нынешнем сезоне вакцинами обеспечат более 76 тысяч детей, в прошлом этот показатель был меньше – 68 тыс. юных жителей региона.

– Вакцинация – единственный способ, который может предотвратить осложнения, вызванные вирусными заболеваниями, – напоминают в пресс-службе.

В минувшем году из-за высокой заболеваемости ряд школ был отправлен на довольно продолжительный карантин. «Каникулы» у школьников начались в 20 числах января – именно тогда эпидемический порог был превышен на 95,7 процентов. Чаще всего смоляне болели вирусом А(Н1N1) - 33%, А(Н3N2), риновирусом, норовирусом, аденовирусом и др.

ИСТОЧНИК KP.RU