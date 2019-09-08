В Смоленске стартовал ХII кинофестиваль «Золотой Феникс»

8 Сент. 19:28 2019-09-08T19:28:17+03:00

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В Смоленске стартовал ХII кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс», сообщают организаторы. Церемония открытия состоялась в кинотеатре «Современник». Фестиваль стартовал с последней незавершенной работы Марлена Хуциева «Невечерняя».

- За пять дней на форуме покажут более двадцати картин. Из них девятнадцать в конкурсе, в том числе фильмы Юрия Быкова, Дмитрия Астрахана, Максима Зыкова, Александра Галибина, Василия Ливанова, Ян Гэ, - сообщают организаторы. - Кинопоказы состаятся на двух площадках — в кинотеатрах «Современник» и «Смена».

Ранее перед открытием кинофестиваля было приведено в порядок крыльцо перед «Современником». Также сообщалось, что с рамках «Феникса» будет заложена звезда Влалимиру Вдовиченкову.

ИСТОЧНИК KP.RU