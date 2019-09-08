8 Сент. 21:27 2019-09-08T21:27:04+03:00

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В Смоленске прошел Единый день голосования, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Избирательные участки работали с 8 утра и до 20 вечера 8 сентября. В настоящее время члены избирательных комиссий подсчитывают голоса.

Напомним, сегодня жители Вяземского, Демидовского, Духовщинского, Дорогобужского, Кардымовского, Краснинского, Новодугинского, Сафоновского, Смоленского, Темкинского, Шумячского районов, а также города Десногорска выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований.

В Смоленске жители Заднепровья голосовали на дополнительных выборах депутата Смоленского городского Совета по округу №4. Прошли и дополнительные выборы в Смоленскую областную Думу по округу №24 (Дорогобужский и Угранский районы).

По данным на 18:00 явка в регионе составила 24,95%.

ИСТОЧНИК KP.RU