Стала известная причина сильного запаха газа на улицах в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:39 2019-09-09T06:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 августа жители микрорайона Королевка пожаловались на неприятный запах газа, который чувствовался на улице. Сильнее всего он ощущался в сквере у шара, сообщает паблик «Новая Королёвка (Смоленск)». Также от газа был отключен один из домов на улице Авиаторов.

- Звонили в службу, потом перезванивали оттуда, сказали прошло облако вещества, которое придает этот запах, - написала одна из жительниц микрорайона.

- Думала, что у меня дома (Королевка 15а) пахнет газом, обнюхала все. Оказалось, с улицы пахло. Страшновато стало, - написала другая местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU