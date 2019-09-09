Стала известная причина сильного запаха газа на улицах в Смоленске
Жители микрорайона пожаловались, что им трудно дышать
ФОТО: pixabay.com.
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Вечером 8 августа жители микрорайона Королевка пожаловались на неприятный запах газа, который чувствовался на улице. Сильнее всего он ощущался в сквере у шара, сообщает паблик «Новая Королёвка (Смоленск)». Также от газа был отключен один из домов на улице Авиаторов.
- Звонили в службу, потом перезванивали оттуда, сказали прошло облако вещества, которое придает этот запах, - написала одна из жительниц микрорайона.
- Думала, что у меня дома (Королевка 15а) пахнет газом, обнюхала все. Оказалось, с улицы пахло. Страшновато стало, - написала другая местная жительница.
ИСТОЧНИК KP.RU