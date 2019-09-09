В Смоленске посетитель торгового центра нашел телефон и сдал в ломбард

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-09T07:51:04+03:00

Владелец мобильного оставил его на столике в кафе

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В Смоленске посетитель торгового центра нашел телефон, сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Владельцу мобильного причинен ущерб на сумму более 11 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчина оставил сотовый на столике в кафе, а подозреваемый увидел гаджет и забрал себе. Ранее судимый житель Смоленска 1974 года рождения предстанет перед судом по статье «Кража».

Ранее смолянин за долги по алиментам получил 80 часов обязательных работ. Мужчина задолжал детям 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU