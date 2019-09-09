2019-09-09T08:06:31+03:00
Общество

В Смоленской области завершились поиски жительницы Брянской области

Женщину искали почти неделю
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области завершились поиски жительницы Брянской области Раисы Федоровны Фроловой 1951 года рождения, сообщает ПСО «Сальвар». Женщина найдена живой.

Раиса Федоровна пропала 2 сентября. Неделю назад она вышла из д. Прыща Клетнянского района соседней области и направилась в д. Сукромля Ершичиского района.

- Это чудо, - написали смоляне на страничке поисковиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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