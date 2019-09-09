2019-09-09T09:04:16+03:00
Спорт

В Смоленской области открылся вейк-парк

Заняться экстремальным видом спорта можно в Хиславичском районе
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ФОТО: «Уездные вести».ФОТО: «Уездные вести».
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В Хиславичском районе Смоленской области на территории агроусадьбы открылся вейк-парк, сообщают «Уездные вести». Это единственное в регионе место, где можно заняться экстремальным видом спорта.

Вейкбординг представляет собой зрелищные передвижения спортсмена на доске по воде. При этом человек держится за веревку лебедки.

Сообщается, что в вейк-парке работают три лебедки: одна профессиональная и две любительских. Навыкам вейкбординга обучает опытный инструктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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