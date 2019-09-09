СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-09T12:31:43+03:00

На аллее появились дорожки из брусчатки, установлено больше лавочек и разбит цветник

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В Смоленске отремонтировали сквер на улице Ломоносова: на аллее появились дорожки из брусчатки, установлено больше лавочек, разбит цветник с бархатцами и арт-объектом в виде бабочек, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Также в скором времени будет сделан последний штрих - вдоль аллеи установят уличные декоративные фонари.

- Мне приятно сейчас пройти по этому (очень короткому) кусочку аллеи, будет здорово, если поставят светильники, но что-то подсказывает, что их быстро сломают, - написала жительница Смоленска в соцсети.

Ранее стало известно, что будет благоустроен и проспект Гагарина. Зеленую зону на улице сделают шире и на освободившемся пространстве высадят больше растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU