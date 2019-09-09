Расписание пригородных поездов изменится в Смоленской области

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-09T13:51:43+03:00

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Расписание пригородных поездов изменится между Вязьмой, Москвой и Смоленском. 17, 18 и 20 сентября на станции Милохово железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба МЖД.

Сообщается, что в эти дни будет скорректировано расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих на участках Смоленск – Вязьма и Москва – Вязьма. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Так, пригородный поезд №6204 Смоленск – Вязьма 17, 18 и 20 сентября будет отправляться из Смоленска в 06:29 (на 1 час 36 минут раньше привычного расписания), а прибывать в Вязьму в 10:29 (раньше на 55 минут).

Представители МЖД приносят извинения за временные неудобства.

Ранее на Смоленщине прошла акция «Внимание, переезд!». Поводом для ее проведения стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги, которые с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами на полигоне МЖД (4 из которых произошли в августе 2019 года).

ИСТОЧНИК KP.RU