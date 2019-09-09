В Смоленской области меняется порядок предоставления бухгалтерской отчетности

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-09T17:05:33+03:00

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С 1 января 2020 года меняется порядок предоставления бухгалтерской отчетности в государственный информресурс, сообщает пресс-служба регионального УФНС. Отменяется необходимость представлять отчетность в Росстат. Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота. Перечень операторов электронного документооборота размещен на информационных стендах налоговых инспекций.

Субъекты малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 миллионов рублей) в 2020 году могут предоставить бухгалтерскую отчетность как в виде электронного документа через оператора электронного документооборота, так и в виде бумажного документа; с 2021 года - только в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU