СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-09T17:06:34+03:00

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В Смоленске проводят благоустройство сквера «Крылатые земляки», сообщает комитет по информационной политике администрации города. На территории высадили деревья и кустарники. В частности, на зеленой зоне появилась спирея, барбарис, пузыреплодник.

Ранее озеленение прошло на улицах Кирова и Седова. В ближайших планах высадка деревьев на улицах Ударников и Авиаторов, а также проспекте Строителей.

Также закончено благоустройство сквера на улице Ломоносова: на аллее появились дорожки из брусчатки, установлено больше лавочек, разбит цветник с бархатцами и арт-объектом в виде бабочек. Также в скором времени будет сделан последний штрих - вдоль аллеи установят уличные декоративные фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU