В Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте
Цена поездки при оплате картой с платежной системой MasterCard стоит на 3 рубля меньше
В Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Цена поездки на трамвае, автобусе и троллейбусе при оплате картой с платежной системой MasterCard стоит на 3 рубля меньше – 15 рублей. Акция действует до 30 ноября.
ФОТО: ВКонтакте.
Сообщается, что, если у пассажира при оплате спишется с карты 18 рублей, то через некоторое время банк пришлет возврат.
- Мне банк прислал возврат через 6 часов, - пишут смоляне.
Отмечается, что подобная акция действует и в столичном метро. Там разница билета возвращается в течение трех дней.
ИСТОЧНИК KP.RU