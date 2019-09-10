2019-09-10T06:38:28+03:00
Общество

В Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте

Цена поездки при оплате картой с платежной системой MasterCard стоит на 3 рубля меньше
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте.В Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Цена поездки на трамвае, автобусе и троллейбусе при оплате картой с платежной системой MasterCard стоит на 3 рубля меньше – 15 рублей. Акция действует до 30 ноября.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Сообщается, что, если у пассажира при оплате спишется с карты 18 рублей, то через некоторое время банк пришлет возврат.

- Мне банк прислал возврат через 6 часов, - пишут смоляне.

Отмечается, что подобная акция действует и в столичном метро. Там разница билета возвращается в течение трех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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