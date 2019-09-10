2019-09-10T06:47:44+03:00
Общество

Жители трех улиц останутся без холодной воды

«Горводоканал» проведет ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Жители трех улиц останутся без холодной воды 10 сентября, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 10.00 «Горводоканал» проведет ремонтные работы на сетях.

Сообщается, что воды не будет в домах №3, 4 на улице Багратиона, №22г, 24, 26, 28 на Николаева и переулке Ново-Чернушенский.

- Подвоз воды будет организован к дому №26 по улице Николаева и №3 - 5 по Ново-Чернушенскому переулку, - говорится в сообщении. - Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

Весной 2019-го был расторгнут трудовой договор с руководителем муниципального предприятия. Сообщалось, что претензии к экс-главе «Горводоканала» были в том числе вызваны несвоевременным ремонтом водопроводных труб, колодцев и малым объемом ремонта канализационных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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