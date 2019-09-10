СЕГОДНЯ 06:57 2019-09-10T06:57:48+03:00

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В Смоленске продолжается ремонт дорог, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Работы на 10 из 16 объектах завершены. Обновление полотна проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Отремонтированы улицы Лавочкина, Беляева, Колхозная площадь, Свердлова, Крупской, Багратиона, 1-ый Краснофлотский переулок, Ново-Рославльская, Ново-Московская. Почти закончены пр. Гагарина и Полтавская. В настоящее время ремонтируется 25 Сентября, Шкадова, Рыленкова, Светлая, - сообщили в администрации. - За счет экономии по результатам электронных аукционов планируется отремонтировать 5 дополнительных объектов улично-дорожной сети города общей протяженностью более 5 км. Это участок 25 Сентября (от ул. Крупской до ул. Румянцева), проезд М. Конева, Урицкого, Бакунина и транспортную развязку по ул. Свердлова.

Ранее в Смоленске подешевел проезд в общественном транспорте. Цена поездки при оплате картой с платежной системой MasterCard стоит на 3 рубля меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU