СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-10T10:11:34+03:00

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В Ельне подростки устроили неприличную фотосессию на памятнике воинам-первогвардейцам в сквере боевой славы. Кадры хайповой выходки молодежи появились в интернете. Фотографии, где один из подростков гримасничает и демонстрирует неприличные жесты, опубликовал паблик «Подслушано в Ельне» ВКонтакте.

Жители города воинской славы с негодованием отнеслись к выходке хулиганов. Горожане требуют поймать и наказать молодежь, отправив на принудительные работы, а потом заставить выучить историю второй мировой войны и поставить рассказывать перед ветеранами на праздник.

– Деградация полная! Позор! – написали жители в соцсети.

Отметим, мемориал первым гвардейским дивизиям высотою 20 метров был открыт в Ельне 25 сентября 1971 года. Скульптурная группа, состоящая из 4-х фигур воинов (по числу дивизий, впервые названных гвардейскими) символизируют стойкость, мужество и непреклонность защитников Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU