2019-09-10T11:42:23+03:00
Общество

В Вязьме представили новую экспозицию музея «Неизвестного солдата»

В учреждении хранятся предметы военного времени, найденные награды, иконы, крестики и личные вещи солдат
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ФОТО: smolensk.er.ru.ФОТО: smolensk.er.ru.
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В Вяземском центре патриотического воспитания молодежи «Долг» представили новую экспозицию музея «Неизвестного солдата». Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов один из первых посетил учреждение и ознакомился с экспонатами, сообщает пресс-служба реготделения партии.

ФОТО: smolensk.er.ru.

ФОТО: smolensk.er.ru.

На третьем этаже музея несколько непохожих друг на друга комнат, обставленных предметами быта 30-40-х годов. Ненавязчивая музыка погружает в атмосферу того времени. Портреты – напоминание о тех, кто мог бы здесь жить. Это фотографии героев Великой Отечественной войны, поднятых поисковиками во время ежегодных Вахт Памяти на Смоленщине. Сергею Неверову провели экскурсию по выставочным залам «Долга».

Здесь собраны предметы военного времени, найденные награды, иконы, крестики и личные вещи солдат.

- Мало кто выходит отсюда без слез, - говорит координатор проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

- Я считаю, что это один из лучших музеев нашей страны, - говорит Сергей Неверов. - Ведь Смоленщина - особенное место, где каждый миллиметр земли полит кровью наших солдат, в частности, тех, кто до сих пор не вернулся домой. Поисковое движение работает в области уже более 30 лет, и каждый год поднимает с полей боя 250-300 человек, устанавливает их имена и фамилии, находит родственников, хоронит бойцов с почестями. В этом музее отражена история многих жителей нашей страны. Это бесценная связь поколений.

Ежегодно музей «Неизвестного солдата» в Вязьме посещает более 2,5 тысяч человек. Увидеть экспозиции своими глазами может каждый желающий, посещения – бесплатны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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