2019-09-11T07:03:43+03:00
Происшествия

В Смоленской области почти 55 тысяч человек остались без воды

Неудобства жителям райцентра доставлены из-за аварии на водопроводе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива администрации Смоленска.Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленской области почти 55 тысяч человек остались без воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Неудобства жителям Вязьмы доставлены из-за аварии на водопроводе. ЧП произошло днем 10 сентября на улице 1-я Бозня.

Отмечалось, что повреждена труба диаметром 600 мм.

- В зону отключения попали 4390 жилых дома различной этажности, с населением 54754 человек. Также обезвожены были 28 социально значимых объектов, - сообщили в МЧС.

Оперативно на восстановление трубы была направлена аварийно-восстановительная бригада ООО «Смоленск Вода». В три часа ночи 11 сентября ремонтные работы завершены и вода возвращена потребителям.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в столице региона расторгнут трудовой договор с руководителем муниципального предприятия. Сообщалось, что претензии к экс-главе «Горводоканала» были в том числе вызваны несвоевременным ремонтом водопроводных труб, колодцев и малым объемом ремонта канализационных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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