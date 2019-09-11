2019-09-11T16:21:57+03:00
Общество

В Смоленской области появятся мобильные «Кванториумы»

В комплексах будут созданы все условия для обучения детей креативному мышлению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области появятся мобильные «Кванториумы», сообщает пресс-служба обладминистрации. Они представляют собой передвижные комплексы, оборудованные для работы с детьми. Планируется, что обучение в таких мобильных лабораториях будет способствовать развитию у детей креативного, продуктивного мышления.

Сообщается, что технопарк, созданный из трех единиц «ГАЗелей NEXT» с двухосным прицепом, заработает с 2020 года. Комплексы будут курсировать по районам области, работая в каждом по 12 дней.

– Заниматься в мобильных лабораториях будут в несколько смен: в первую ученики 6 – 8-х классов, во вторую –5-х, 9 – 11-х классов. Планируется, что за один учебный год один мобильный технопарк «Кванториум» охватит дополнительным образованием не менее 1 тыс. обучающихся, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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