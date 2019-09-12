В Смоленске обустроят 7 туристических паркингов
Работы ведутся в рамках нацпроета «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске обустроят 7 туристических паркингов, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на совещание с участием главы региона. Работы пройдут в рамках нацпроета «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Также в 2019 году будет отремонтировала 21 улица - на объектах заменят асфальт и отремонтируют тротуары. Работы на 10 из них уже завершены.
ИСТОЧНИК KP.RU