Городское управление ЖКХ возглавит Анатолий Глебов
Новый руководитель ранее курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства
ФОТО: yarcevo.admin-smolensk.ru
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Городское управление ЖКХ возглавит Анатолий Глебов, сообщил «Комсомольской правде» – Смоленск» источник в администрации. Новый руководитель ранее курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Известно, что назначения на должность Анатолий Глебов работал в администрации Ярцевского района.
Ранее президент указом от 7 сентября отправил в отставку прокурора Смоленской области Евгения Полонского. Его кресло займет 41-летний Сергей Карапетян.
ИСТОЧНИК KP.RU