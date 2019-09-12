СЕГОДНЯ 06:41 2019-09-12T06:41:38+03:00

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Городское управление ЖКХ возглавит Анатолий Глебов, сообщил «Комсомольской правде» – Смоленск» источник в администрации. Новый руководитель ранее курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Известно, что назначения на должность Анатолий Глебов работал в администрации Ярцевского района.

Ранее президент указом от 7 сентября отправил в отставку прокурора Смоленской области Евгения Полонского. Его кресло займет 41-летний Сергей Карапетян.

ИСТОЧНИК KP.RU