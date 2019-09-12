СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-12T09:03:40+03:00

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В Смоленске жители двух улиц и микрорайона останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Первое отключение ожидается в 9.00 12 сентября. В зону отключения до завершения ремонтных работ попадут: дома №8 (детский сад «Василёк»), 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 31а (школа № 38) в микрорайоне Южный.

С 10.00 коммунальный ресурс будет отключен в домах № 40, 42, 44, 46, 59, 63, 65 по улице Николаева и на пер. Зои Космодемьянской в домах №1, 3.

Коммунальщики обещают обеспечить подвоз воды к домам 42 и 63 на ул. Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU