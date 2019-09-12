2019-09-12T10:21:06+03:00
Общество

В Смоленске оборудовали площадку для выгула животных

На огороженной территории появились элементы для дрессировки домашних питомцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске в парке «Соловьиная роща» оборудовали площадку для выгула животных, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На огороженной территории появились элементы для дрессировки домашних питомцев - балансир, трамплин, бум, барьер с покрышкой и двойной барьер. Ранее здесь также появились дог-боксы.

Сообщается, что площадка располагается со стороны жилых дома недалеко от зоны для пикников.

- Территория построена и оборудована с учетом пожеланий жителей района, - сообщили в администрации.

Отмечается, что в ближайшее время такие же территории появятся в Реадовском парке и Заднепровье.

Также в Реадовском парке планируют построить памп-трек. Это специальная трасса, представляющая собой чередование ям и кочек. Расположить ее планируют недалеко от детской игровой зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске подвели итоги Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс»
В Смоленске жители двух улиц и микрорайона останутся без холодной воды
Новые фотографии Смоленска с высоты птичьего полета появились в сети
Городское управление ЖКХ возглавит Анатолий Глебов
В Смоленске обустроят 7 туристических паркингов
В Смоленской области появятся мобильные «Кванториумы»
Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области
Подростков накажут за скандальную фотосессию на памятнике в Ельне
Жители Рославля напуганы появлением бешеной лисы
Смоленский губернатор потребовал решить проблему с уличным освещением
В Вязьме продолжают устранять крупную аварию на водопроводе
ОНФ недоволен благоустройством двора в центре Смоленска
Жительница Смоленской области едва не лишилась отдыха из-за долгов
В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку
В центре Смоленска установили новый арт-объект
В Смоленской области почти 55 тысяч человек остались без воды
Президент отправил в отставку прокурора Смоленской области
Сергей Неверов заявил об абсурдности требований к сельским школам нанимать ЧОПы
Мужчина погиб при валке дерева в Смоленской области
Крупное захоронение солдат времен войны 1812 года нашли под Вязьмой
В Вязьме представили новую экспозицию музея «Неизвестного солдата»