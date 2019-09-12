В Смоленске оборудовали площадку для выгула животных

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-12T10:21:06+03:00

На огороженной территории появились элементы для дрессировки домашних питомцев

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В Смоленске в парке «Соловьиная роща» оборудовали площадку для выгула животных, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На огороженной территории появились элементы для дрессировки домашних питомцев - балансир, трамплин, бум, барьер с покрышкой и двойной барьер. Ранее здесь также появились дог-боксы.

Сообщается, что площадка располагается со стороны жилых дома недалеко от зоны для пикников.

- Территория построена и оборудована с учетом пожеланий жителей района, - сообщили в администрации.

Отмечается, что в ближайшее время такие же территории появятся в Реадовском парке и Заднепровье.

Также в Реадовском парке планируют построить памп-трек. Это специальная трасса, представляющая собой чередование ям и кочек. Расположить ее планируют недалеко от детской игровой зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU