В Смоленске подвели итоги Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-12T11:24:57+03:00

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В Смоленске подвели итоги 12 по счету Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс», сообщает пресс-служба обладминистрации. Главного приза – «Бриллиантового Феникса» – удостоился фильм «Завод» режиссера Юрия Быкова. Статуэтку за лучшую дебютную картину – «Рубиновый Феникс» имени Юрия Гагарина - получил режиссер Антон Коломеец за фильм «Ваш репетитор». Приз зрительских симпатий – «Сапфировый Феникс» имени Людмилы Касаткиной – достался режиссеру Дарье Биневской за короткометражный игровой фильм «Меня зовут Петя».

Напомним, фестиваль проходил в столице региона с 7 по 11 сентября. Зрителям была представлена 21 картина. В конкурсную программу вошли 9 короткометражных и 10 полнометражных игровых фильмов. А еще этой осенью на Аллее звезд зажглась звезда в честь Ларисы Удовиченко.

Ранее в областном центре появился новый арт-объект: сказочная ладья «поплыла» по пруду вдоль стены в центральном парке «Лопатинский сад».

ИСТОЧНИК KP.RU