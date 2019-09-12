2019-09-12T11:24:57+03:00
Общество

В Смоленске подвели итоги Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс»

Главного приза удостоился фильм «Завод» режиссера Юрия Быкова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: admin-smolensk.ru.ФОТО: admin-smolensk.ru.
Изменить размер текста:

В Смоленске подвели итоги 12 по счету Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс», сообщает пресс-служба обладминистрации. Главного приза – «Бриллиантового Феникса» – удостоился фильм «Завод» режиссера Юрия Быкова. Статуэтку за лучшую дебютную картину – «Рубиновый Феникс» имени Юрия Гагарина - получил режиссер Антон Коломеец за фильм «Ваш репетитор». Приз зрительских симпатий – «Сапфировый Феникс» имени Людмилы Касаткиной – достался режиссеру Дарье Биневской за короткометражный игровой фильм «Меня зовут Петя».

Напомним, фестиваль проходил в столице региона с 7 по 11 сентября. Зрителям была представлена 21 картина. В конкурсную программу вошли 9 короткометражных и 10 полнометражных игровых фильмов. А еще этой осенью на Аллее звезд зажглась звезда в честь Ларисы Удовиченко.

Ранее в областном центре появился новый арт-объект: сказочная ладья «поплыла» по пруду вдоль стены в центральном парке «Лопатинский сад».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске оборудовали площадку для выгула животных
В Смоленске жители двух улиц и микрорайона останутся без холодной воды
Новые фотографии Смоленска с высоты птичьего полета появились в сети
Городское управление ЖКХ возглавит Анатолий Глебов
В Смоленске обустроят 7 туристических паркингов
В Смоленской области появятся мобильные «Кванториумы»
Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области
Подростков накажут за скандальную фотосессию на памятнике в Ельне
Жители Рославля напуганы появлением бешеной лисы
Смоленский губернатор потребовал решить проблему с уличным освещением
В Вязьме продолжают устранять крупную аварию на водопроводе
ОНФ недоволен благоустройством двора в центре Смоленска
Жительница Смоленской области едва не лишилась отдыха из-за долгов
В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку
В центре Смоленска установили новый арт-объект
В Смоленской области почти 55 тысяч человек остались без воды
Президент отправил в отставку прокурора Смоленской области
Сергей Неверов заявил об абсурдности требований к сельским школам нанимать ЧОПы
Мужчина погиб при валке дерева в Смоленской области
Крупное захоронение солдат времен войны 1812 года нашли под Вязьмой
В Вязьме представили новую экспозицию музея «Неизвестного солдата»