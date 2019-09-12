2019-09-12T12:05:34+03:00
Общество

Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус»

Вырученные деньги будут направлены на решение проблем районных больниц
Поделиться:
ФОТО: lexus.ru.ФОТО: lexus.ru.
Изменить размер текста:

Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус». Такое заявление сделал Алексей Островский на 11-м заседании Смоленской областной Думы шестого созыва.

Выступая перед депутатами, глава региона акцентировал внимание на катастрофическое положение бюджета. И что властям по этой причине не удается в полном объеме решать ряд значимых вопросов. В частности, глава региона отметил «катастрофическое состояние центральных районных больниц».

- Дефицит узких специалистов создает серьезные проблемы и препятствия смолянам с точки зрения получения качественных и своевременных услуг в сфере здравоохранения. В этой связи мною принято решение о продаже объекта в Гнездово - так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля «Lexus», - заявил глава региона.

Вырученные деньги будут направлены на решение проблем районных больниц – приобретение жилья для специалистов и обновление материально-технической базы районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске показали проекты по благоустройству крепостной стены
В Смоленске завершен капремонт теплосети на улице Бакунина
В Смоленской области отменили транспортный налог
В Смоленске подвели итоги Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс»
В Смоленске оборудовали площадку для выгула животных
В Смоленске жители двух улиц и микрорайона останутся без холодной воды
Новые фотографии Смоленска с высоты птичьего полета появились в сети
Городское управление ЖКХ возглавит Анатолий Глебов
В Смоленске обустроят 7 туристических паркингов
В Смоленской области появятся мобильные «Кванториумы»
Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области
Подростков накажут за скандальную фотосессию на памятнике в Ельне
Жители Рославля напуганы появлением бешеной лисы
Смоленский губернатор потребовал решить проблему с уличным освещением
В Вязьме продолжают устранять крупную аварию на водопроводе
ОНФ недоволен благоустройством двора в центре Смоленска
Жительница Смоленской области едва не лишилась отдыха из-за долгов
В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку
В центре Смоленска установили новый арт-объект
В Смоленской области почти 55 тысяч человек остались без воды
Президент отправил в отставку прокурора Смоленской области
Сергей Неверов заявил об абсурдности требований к сельским школам нанимать ЧОПы
Мужчина погиб при валке дерева в Смоленской области
Крупное захоронение солдат времен войны 1812 года нашли под Вязьмой
В Вязьме представили новую экспозицию музея «Неизвестного солдата»