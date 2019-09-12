СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-12T12:05:34+03:00

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Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус». Такое заявление сделал Алексей Островский на 11-м заседании Смоленской областной Думы шестого созыва.

Выступая перед депутатами, глава региона акцентировал внимание на катастрофическое положение бюджета. И что властям по этой причине не удается в полном объеме решать ряд значимых вопросов. В частности, глава региона отметил «катастрофическое состояние центральных районных больниц».

- Дефицит узких специалистов создает серьезные проблемы и препятствия смолянам с точки зрения получения качественных и своевременных услуг в сфере здравоохранения. В этой связи мною принято решение о продаже объекта в Гнездово - так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля «Lexus», - заявил глава региона.

Вырученные деньги будут направлены на решение проблем районных больниц – приобретение жилья для специалистов и обновление материально-технической базы районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU