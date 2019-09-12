2019-09-12T13:04:57+03:00
Общество

В Смоленской области отменили транспортный налог

Льгота касается многодетных семей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области отменили транспортный налог.В Смоленской области отменили транспортный налог.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области отменили транспортный налог для многодетных семей, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на решение депутатов регионального парламента.

- Теперь данная льгота будет бессрочно предоставляться одному из членов многодетной семьи в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус». Вырученные деньги будут направлены на решение проблем районных больниц. О своем решении глава региона сообщил на 11-м заседании Смоленской областной Думы шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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