СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-12T13:04:57+03:00

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В Смоленской области отменили транспортный налог для многодетных семей, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на решение депутатов регионального парламента.

- Теперь данная льгота будет бессрочно предоставляться одному из членов многодетной семьи в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус». Вырученные деньги будут направлены на решение проблем районных больниц. О своем решении глава региона сообщил на 11-м заседании Смоленской областной Думы шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU