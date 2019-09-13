В Рославле любительница кошек развела антисанитарию в многоквартирном доме
В Рославле любительница кошек развела антисанитарию в многоквартирном доме, сообщает «ГТРК Смоленск». Женщина поселила у себя в квартире большое количество животных, за которыми не всегда получается тщательно убирать, в результате чего в доме поселились блохи и тараканы.
Соседи пытались договориться с женщиной, указывали в различные инстанции на проблему, но ситуация до сих пор не решена: кошатница продолжает подкармливать всех бездомных животных, водит их домой и не идет на контакт с людьми.
По информации издания, сотрудники администрации пообещали убедить женщину провести санобработку подъезда и квартиры, где живут кошки. К работе намерены привлечь соцработника.
Ранее жители Вязьмы жаловались на крыс, живущих возле детского сада. Местные обращали внимание, что грызуны вместе с птицами копошатся в горах мусора.
ВИДЕО: «ГТРК Смоленск».
В Рославле любительница кошек развела антисанитарию в многоквартирном доме.Соседи не могут найти управу на сердобольную соседку. ВИДЕО: «ГТРК Смоленск».! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU