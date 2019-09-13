СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-13T07:27:36+03:00

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В центре Смоленска высадили новые молодые клены, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Деревья появились на улице Тенишевой на месте ранее украденных.

Сотрудники МБУ «Зеленстрой» отмечают, что саженцы хоть и маленькие, но довольно крепкие и надеются, что местные жители не причинят им вреда. Сообщается, что уже будущей весной деревья стремительно пойдут в рост.

Ранее представители городских властей говорили о расширении зеленой зоне на проспекте Гагарина. Там планировалось спилить сухие деревья и высадить на их место саженцы. Стало известно, что в настоящее время проведению обследования мешают работы по устройству тротуаров. Как только они будут закончены, сотрудники МБУ «Зеленстрой» приступят к озеленению.

ИСТОЧНИК KP.RU