В Смоленске дрифтер устроил ДТП у торгового центра

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-13T09:31:03+03:00

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В Смоленске дрифтер устроил в ДТП у торгового центра «Макси», сообщает паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» Вконтакте. У машины сорвало болты и оторвалось колесо. Сообщается, что в результате инцидента пострадала припаркованная «БМВ».

Пользователи соцсетей отмечают, что в последнее время из-за выходок любителей покататься с ветерком на парковке стало страшно оставлять машины.

- Не понимаю дрифта на «Макси», есть много полей с нормальными дорогами, - высказали свое мнения пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU