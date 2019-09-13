В Смоленске дрифтер устроил ДТП у торгового центра
Оторвавшееся колесо улетело в припаркованную иномарку
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске дрифтер устроил в ДТП у торгового центра «Макси», сообщает паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» Вконтакте. У машины сорвало болты и оторвалось колесо. Сообщается, что в результате инцидента пострадала припаркованная «БМВ».
Пользователи соцсетей отмечают, что в последнее время из-за выходок любителей покататься с ветерком на парковке стало страшно оставлять машины.
- Не понимаю дрифта на «Макси», есть много полей с нормальными дорогами, - высказали свое мнения пользователи сети.
ИСТОЧНИК KP.RU