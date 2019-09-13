В Смоленской области задержали 1,5 тонны говядины без документов
Мясо перевозилось в антисанитарных условиях
ФОТО: пресс-служба ПУ ФСБ по Смоленской области.
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В Смоленской области задержали автомобиль, перевозивший 1,5 тонны говядины без документов, сообщает пресс-служба регионального погрануправления. 25-летний водитель перевозил его в антисанитарных условиях.
В ведомстве сообщают, что легковой автомобиль прибыл с Белоруссии. А реализовать продукцию планировали на территории нашего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU