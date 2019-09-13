2019-09-13T13:15:45+03:00
Общество

В Смоленске пять улиц частично закроют для транспорта

Ограничения связаны с ремонтом теплосетей и проведением массовых мероприятий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске пять улиц частично закроют для транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей и проведением массовых мероприятий.

Сообщается, что 13 и 14 сентября с 08.30 до 17.00 движение перекроют у дома №22 по улице Парижской Коммуны. С 11.00 до 18.00 13 сентября и с 15.00 14 сентября до 04.00 15 сентября по улице Тимирязева (от Соболева до М.Жукова). А с 17.00 до 20.00 14 сентября по Дзержинского (от Октябрьской Революции до Победы), Тенишевой (от площади Победы до Кирова), Крупской (от Кирова до Рославльского шоссе).

На улице Парижской Коммуны пройдет ремонт теплосетей, на Тимирязева – массовое мероприятие, а перекрытие Дзержинского связано с закрытием мотосезона.

Ранее стал известен маршрут ночного велопарада в Смоленске. Массовый заезд, в котором также пример участие глава региона, пройдет вечером 14 сентября. Однако пока об ограничении движения ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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