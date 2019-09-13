Куда сходить на День города в Смоленске

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-13T14:13:39+03:00

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Стала известна программа празднования Дня города. План мероприятий опубликовал комитет по информационной политике администрации города. Многочисленные концерты и представления для смолян в этом году пройдут в субботу, 21 сентября, а в среду, 25-го, запланировано проведение митинга и увлекательной для смолян и гостей города акции с участием народных коллективов города, которые сделают экскурс в биографию знаменитых и выдающихся людей Смоленщины, выступят с номерами и проведут викторину.

21 сентября

Площадь Ленина

12.00 – праздничный концерт «В ритме сердца города» с участием лучших коллективов Смоленска: вокальные и хореографические ансамбли «Смоляночка», «Верность», «Альтернатива», «Росинка», «Мамины дети», «Артис +»

15.00 – Breake & Hip-Hop Jam Battle с участием New Plane, lastshow, Jumping crew

16.00 – концерт с участием эстрадных исполнителей, ЦЭТ «Жар-птица», шоу-программа PRO-BAYAN (г. Могилев)

18.00 – диско-вечер от холдинга «Media FM» – диджейские сеты в сопровождении радио-ведущих, розыгрыши призов

21.00 – Dj «МAKAR», MC RNT, MC Егор Цыганков

21.50 – огненно-пиротехническая инсталляция от «BF-show»

На протяжении всего дня – интерактивные программы от арт-агенства «Кубик-рубик», театра мыльных пузырей Н. Казачковой, «Механического театра», уличного театра «Sub Rosa», лазертаг, ходулисты «BF-show», фотозона, выставка автомобилей «Премьер-авто»

Массовое поле ЦПКиО «Лопатинский сад»

12.00 – 16.00 концертная программа «Смоленск, мы гордимся тобой!» с участием творческих коллективов «Свежий ветер», «Аллегрия», «Аиша», «Высота», «Страйк», «Сударушка», «Настроение», коллективов ДТДиМ

18.00 – праздничная концертная программа «Тебе, Смоленск» с участием хореографических и вокальных коллективов

19.30 – Битбокс-шоу, студия воздушной акробатики «Высота», арт-группа «Новое время», Денис Толкачев, розыгрыш призов от «Дорожного радио», Ситиком

21.00 – арт-группа «НасТРОЕние», образцовый коллектив эстрадного танца «Свежий ветер», студия эстрадного танца «Фаворит»

21.40 – файер-шоу от «BF-show»

Площадка у памятника А.Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину

15.00 – праздничная программа «Щитом Руси ты назван был недаром» с участием фольклорных и народных коллективов, исторического театра «Порубежье», ансамбля песни «Русская душа» и ансамбля «Славянское братство»

17.00 – 18.00 выступление вокальной группы «Джем-studio» и ВИА «Verona»

Площадка у памятника М.В. Исаковскому

15.00 – 18.00 концертная программа с участием фольклорных коллективов и ансамблей народной песни «Край мой Смоленский, край мой Родимый!»

Улицы Октябрьской Революции и Дзержинского

11.00 – 18.00 выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»

Площадка у ТРЦ «Макси»

12.00 – 15.00 праздничный концерт «Городу любимому под седыми ивами» с участием фольклорных, казачьих, детских хореографических и вокальных коллективов, смоленских авторов-исполнителей, солистов и ансамблей.

Площадка у МБУК Дом культуры «Шарм»

12.00 – праздничный концерт и «полевая кухня» для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей Смоленска

22.00 – музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу от «Дяди Гриши»

25 сентября

11.00 – митинг в Сквере Памяти Героев, посвященный 76-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков

12.00 – поздравительная акция «Музыкально-поэтический трамвай» (трамвай маршрута № 4) с участием народных коллективов города, экскурс в биографию знаменитых и выдающихся людей Смоленщины, выступления смоленских поэтов и писателей, викторина «Они были первыми»

28 сентября

Массовое поле ЦПКиО «Лопатинский сад»

12.00 – 17.00 интерактивная площадка «АтомДвиж»: гигантский автомат Максвелла, музыкальный флешмоб, огромные шашки «Мир элементарных частиц», активные игры «Ускорители частиц», «Центрифуги», космическая ракета.

ИСТОЧНИК KP.RU