2019-09-13T16:56:31+03:00
Общество

Новым начальником смоленского департамента по транспорту стал Александр Тихонов

Приказ о назначении руководителя подписал глава региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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Новым начальником смоленского департамента по транспорту и дорожному хозяйству стал Александр Тихонов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Приказ о назначении подписал глава региона.

Сообщается, что новому руководителю 42 года, он имеет два высших образования и последним его местом работы было областное управление государственной экспертизы.

Ранее кадровые изменения произошли в этой отрасли в городской администрации: в конце августа был уволен глава комитета по транспорту. Сообщалось, что Сергей Корецкий переведен на другую должность и теперь трудится в МБУ «СпецАвто». В администрации это решение называют кадровой ротацией.

А 2 сентября от обязанностей отстранены два зама губернатора - Анна Кожурина и Руслан Черных. Решение принято из-за угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках нацпроектов, которые курировали бывшие сотрудники администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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