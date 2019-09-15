В Смоленске состоялся ночной велопарад
В Смоленске состоялся ночной велопарад, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В акции приняли участие более 600 человек. Велосипедисты преодолели дистанцию в 5,5 км, проехав от ДК «Шарм» до площади Победы, а после стали участниками красочного красочного файер-шоу и развлекательной программы.
В очередной раз в акции принял участие глава региона Алексей Островский.
Для безопасности и беспрепятственного проезда велосипедистов в центре Смоленска на некоторое время было запрещено движение транспорта.
В администрации Смоленской области отмечают, что акция в областном центре будет проводиться и впредь, а километраж парада снова вырастет.
ИСТОЧНИК KP.RU