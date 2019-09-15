2019-09-15T11:55:23+03:00
Общество

В Смоленске состоялся ночной велопарад

В акции приняли участие более 600 человек
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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В Смоленске состоялся ночной велопарад, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В акции приняли участие более 600 человек. Велосипедисты преодолели дистанцию в 5,5 км, проехав от ДК «Шарм» до площади Победы, а после стали участниками красочного красочного файер-шоу и развлекательной программы.

В очередной раз в акции принял участие глава региона Алексей Островский.

Для безопасности и беспрепятственного проезда велосипедистов в центре Смоленска на некоторое время было запрещено движение транспорта.

В администрации Смоленской области отмечают, что акция в областном центре будет проводиться и впредь, а километраж парада снова вырастет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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