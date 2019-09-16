2019-09-16T11:51:35+03:00
Происшествия

Иномарка «влетела» в столб в центре Смоленска

Водитель чудом остался жив
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Иномарка «влетела» в столб в центре Смоленска, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Водитель чудом остался жив, никто из пешеходов также не пострадал. ДТП произошло вечером 15 сентября на улице Кирова у физдиспансера.

Сообщается, что водитель не справился с управлением и на скользкой дороге машину «отбросило» в столб.

В соцсети водители желают владельцу «Ауди» скорейшего выздоровления и отмечают, что эта машина была «одна из красивейших в городе».

Ранее к аварии привело лихачество дрифтера у ТЦ «Макси». Оторвавшееся колесо машины улетело в припаркованную иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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