СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-16T07:03:32+03:00

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Съемочная группа «Первого канала» снова готовит сюжет про Смоленщину, сообщает паблик «Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте. Журналисты намерены показать достопримечательности региона.

- Сегодня съёмочная группа «Первого канала» поймала в объектив достопримечательности Смоленска, а завтра - зубрам припудриться, озёрам разогнать тучи - ребята будут снимать красоты «Смоленского Поозерья», - сообщили администраторы паблика.

Стоит отметить, что гости из столицы довольно часто посещают наш регион. Недавно о Смоленске показали в программе «Доброе утро»: в передаче рассказали о кабанихе Маше, которая проживает в доме у местного жителя. А ранее в объектив попадали Успенский собор, парк «Лопатинский сад» и Дом для мамы. Журналисты обратили внимание насколько комфортно и интересно путешествие в город для семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU