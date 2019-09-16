Съемочная группа «Первого канала» снова готовит сюжет про Смоленщину
Съемочная группа «Первого канала» снова готовит сюжет про Смоленщину, сообщает паблик «Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте. Журналисты намерены показать достопримечательности региона.
- Сегодня съёмочная группа «Первого канала» поймала в объектив достопримечательности Смоленска, а завтра - зубрам припудриться, озёрам разогнать тучи - ребята будут снимать красоты «Смоленского Поозерья», - сообщили администраторы паблика.
Стоит отметить, что гости из столицы довольно часто посещают наш регион. Недавно о Смоленске показали в программе «Доброе утро»: в передаче рассказали о кабанихе Маше, которая проживает в доме у местного жителя. А ранее в объектив попадали Успенский собор, парк «Лопатинский сад» и Дом для мамы. Журналисты обратили внимание насколько комфортно и интересно путешествие в город для семей с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU