2019-09-16T08:14:01+03:00
Общество

В Смоленске появится «Научный трамвай»

Пассажиры электротранспорта узнают интересные факты о науке, учёных и других выдающихся людях нашего города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появится «Научный трамвай».В Смоленске появится «Научный трамвай».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появится «Научный трамвай», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Пассажиры электротранспорта узнают интересные факты о науке, учёных и других выдающихся людях нашего города.

Сообщается, что ездить необычный транспорт будет два месяца по маршрутам №1 и №2. От других он отличается яркими рисунками на вагоне.

Ранее стала известная полная программа празднования Дня города в Смоленске. Основные мероприятия в этом году пройдут в субботу, 21 сентября. Завершится праздник красочным файер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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