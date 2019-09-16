СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-16T11:46:55+03:00

Превышение режима – одна из частых причин ДТП, приводящих к серьезным последствиям, говорят в полиции

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В Смоленской области пройдет операция «Скорость», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Акция уже началась и продлится до 22 сентября.

В полиции обращают внимание, что превышение скорости – одна из основных причин совершения ДТП, в результате которых погибли либо получили ранения люди.

- Штраф за нарушение ПДД – это лишь малая цена, которую лихач может заплатить за легкомысленность на дороге. Очень часто за такие проступки водителям приходится расплачиваться не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких, а порою даже и жизнью, - напоминают полицейские.

Ранее иномарка «влетела» в столб в центре Смоленска. Водитель чудом остался жив, никто из пешеходов также не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU