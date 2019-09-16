СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-16T14:27:11+03:00

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В Смоленске прошел Всемирный фестиваль граффити «Meeting of Styles», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Областной центр посетили около 40 уличных художников из разных стран. За несколько дней они участники раскрасили стены кинотеатра «Современник».

Одновременно с работой художников прошли соревнования по брейк-дансу и концерт.

Ранее стала известная полная программа празднования Дня города в Смоленске. Основные мероприятия в столице региона состоятся в этом году в субботу, 21 сентября.

В сам же праздник, 25 сентября, запланировано проведение митинга в Сквере Памяти Героев и акции «Музыкально-поэтический трамвай»: в трамвае, курсирующем по маршруту № 4, выступят народные коллективы города.

ИСТОЧНИК KP.RU