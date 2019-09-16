СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-16T16:50:32+03:00

В Смоленске из-за ремонта отключат воду на улице Соболева. ФОТО: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске из-за ремонта отключат воду на улице Соболева, сообщают сотрудники городской администрации со ссылкой на МУП «Горводоканал». Сотрудники обезвожат жильцов 10 домов – №107, 109, 109а, 109б, 109в, 111, 111а, 111б, 111в, 111г – 17 сентября с 10.00 до 17.00.

– По заявкам будет работать водовоз, – сообщают сотрудники администрации. – Заказать его можно по телефонам – 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что на улице Бакунина завершен капремонт теплосети. Коммунальщики заменили 1,2 км труб. Особо отмечается, что срок службы новых сетей составит 15 лет.

А в МУП «Смоленсктеплосеть» назначен новый руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU