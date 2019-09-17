2019-09-17T07:16:30+03:00
Общество

В Смоленске снесут незаконно установленный ларек во дворе

Жители одной из улиц пожаловались на владельца торгового объекта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске снесут незаконно установленный ларек во дворе. ФОТО: из архива издания.В Смоленске снесут незаконно установленный ларек во дворе. ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске снесут незаконно установленный ларек во дворе одного из домов по улице Николаева, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На незаконный объект пожаловали жильцы близлежащих домов.

Сообщается, что горожане пришли на прием к главе города и попросили помочь решить вопрос с демонтажем объекта. Андрей Борисов отметил, что, если будет доказано, что павильон размещен вне городской схемы, его снесут. Произойдет это ориентировочно в следующем году, после завершения всех необходимых процедур, отметили в администрации.

Ранее на главной пешеходной улице в Смоленске демонтировали 11 ларьков. Все объекты были несанкционированными.

- Существует схема размещения торговых нестационарных объектов. Если павильон расположен вне этой схемы, то он подлежит демонтажу. Признание нестационарного объекта незаконно установленным имеет сложную, но четко прописанную процедуру, - говорят в комитете по информационной политике администрации Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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